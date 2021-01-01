Врач дала советы по употреблению алкоголя в праздничные дни

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что алкоголь в праздничные дни нужно употреблять умеренно. Советы врача приводятся на сайте ведомства в пятницу, 1 января.

«Под действием спиртного многие люди становятся не только веселыми и раскованными, но и беспечными, теряющими контроль за поведением. Выпил лишнего, съел лишнего, разгоряченный выскочил на мороз, забыл о социальной дистанции и маске», — объяснила специалист.

Также Драпкина рекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными, однако призвала при возможности не пить спиртное вовсе, поскольку это правило не является обязательным для Нового года.

Тем же, кто все-таки решит выпить алкоголь, она посоветовала закусывать и «употреблять продукты с высоким содержанием белка, такие как сыр и мясо, чтобы замедлить всасывание алкоголя в пищеварительном тракте».

«Не злоупотребляйте кофе. Хотя кофеин является стимулятором и может взбодрить вас, если вы хотите спать, кофе не ускоряет метаболизм алкоголя и не поможет вам протрезветь. Опасно, если вы смешиваете энергетические напитки с кофеином и алкоголь. Это может привести к сбою сердечного ритма», — предостерегла врач.

Кроме того, она обратила внимание на опасность употребления спиртных напитков при приеме лекарств: это может привести к серьезным побочным эффектам.

Ранее врач-нарколог Максим Сальников дал советы россиянам по избавлению от похмелья. По его словам, печень способна эффективно нейтрализовать около 10 миллилитров чистого спирта в час. Однако все, что поступит сверх этого количества, приведет к негативным последствиям.