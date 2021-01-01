Врач дал советы россиянам по избавлению от похмелья

Врач-нарколог Максим Сальников дал советы россиянам по избавлению от похмелья. Он рассказал порталу Vesiskitim, что есть несколько способов, однако иногда состояние похмелья придется перетерпеть, тогда оно пройдет к вечеру.

Врач напомнил, что основная нагрузка по обезвреживанию этилового спирта ложится на печень, в которой алкоголь распадается до вредных уксусной кислоты и уксусного альдегида, а затем до безвредных углекислого газа и воды.

По его словам, печень способна эффективно нейтрализовать около 10 миллилитров чистого спирта в час. Однако все, что поступит сверх этого количества, приведет к негативным последствиям. В таком случае печень не успеет нейтрализовать весь этанол и альдегиды, происходит отравление организма, при котором человек испытывает называемое похмельем состояние.

Сальников рассказал, что первое, что нужно сделать после такой интоксикации — пойти в душ. «После того, как сходил в туалет, теплый душ с похмелья надо принять обязательно, чтобы расширились сосуды, чтобы снять мандраж с тела. После этого нужно пить. Но не просто воду. Я советую хорошо соленый супчик. Организму нужна соль, так как при массированном употреблении алкоголя происходит вымывание минералов и витаминов. Когда выпиваешь в меру, такого не происходит», — предупредил специалист.

Также подходит крепкий чай с лимоном без сахара, рассол, а от растворимого или молотого кофе лучше отказаться. Нарколог отметил бесполезность простой воды в таком случае: «При похмелье из организма вышли соли. Простая вода быстро попадает из кишечника в кровь и почки, потом в мочевой пузырь и выходит. Вода дает ненужную нагрузку на почки, а жажда не проходит. Поэтому мы пьем соленый супчик или рассол. Соль в данном случае помогает расширять сосуды и восстановить функции организма».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье. По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или скончается.

Врач-диетолог Дарья Русакова отмечала, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, разбавляя или запивая водой некоторые алкогольные напитки. Вода считается хорошим растворителем, обладает мочегонным эффектом и выводит вредные вещества из организма. Воду можно заменить на любой другой напиток без сахара, однако запивать крепкий алкоголь будет неэффективно.