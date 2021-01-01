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Россиянам дали советы по определению поддельного алкоголя

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева дала советы по определению поддельных алкогольных напитков в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, быть уверенным в безопасности и легальности вина или водки можно, если покупка совершена в крупной торговой сети.

«В легальной розничной торговле нелегального алкоголя сегодня нет. В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учет стал обязательным для всех продавцов на территории России», — сказала она.

Буняева отметила, что после того, как система ЕГАИС была отлажена, не осталось шанса нарваться на поддельные алкогольные напитки. Она добавила, что ни одна крупная сеть не будет рисковать репутацией, большими штрафами и лишением лицензии на продажу спиртного сомнительной выгоды от продажи «левой водки».

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова отмечала, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, разбавляя или запивая водой некоторые алкогольные напитки. Вода считается хорошим растворителем, обладает мочегонным эффектом и выводит вредные вещества из организма. Воду можно заменить на любой другой напиток без сахара, однако запивать крепкий алкоголь будет неэффективно.

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