Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года

Диетолог из «СберЗдоровья» Маргарита Макуха поделилась с россиянами способом избежать похмелья после Нового года. Об этом она рассказала РИА Новости.

Так, она посоветовала обратить внимание за новогодним столом на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами. «Откажитесь от легких закусок и среди праздничных блюд выбирайте (...) жирную морскую рыбу, авокадо, зеленые овощи и орехи», — призвала Макуха. Также полезны будут мясо, яйца, цельнозерновые продукты, овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки. Такие продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, предотвращая интоксикацию, пояснила диетолог.

Утром после праздника стоит завтракать продуктами, содержащими цинк, магний, калий, витамины группы В, аминокислоты и антиоксиданты. Эти элементы, в частности, содержатся в яичнице, протеиновом коктейле, банане и сухофруктах.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова отмечала, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, разбавляя или запивая водой некоторые алкогольные напитки. Вода считается хорошим растворителем, обладает мочегонным эффектом и выводит вредные вещества из организма. Воду можно заменить на любой другой напиток без сахара, однако запивать крепкий алкоголь будет неэффективно.