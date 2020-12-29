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Российский врач раскрыла различия в симптомах коронавируса и похмелья

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самостоятельно отличить кишечные симптомы коронавируса от симптомов похмелья практически невозможно. В случае возникновения такого состояния рекомендуется обратиться к врачу. Об этом в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

«Если есть кишечная атака вируса, это все атака на иммунную систему. Поэтому лечить любую проблему, связанную с кишечником, будь то коронавирус, другая кишечная инфекция или отравление, нужно с первого дня», — подчеркнула она. По словам эксперта, не стоит обращаться к медикам из-за тошноты после переедания. К специалистам стоит идти, если симптомы отравления не проходят на протяжении двух дней.

Лапа раскрыла, что пациенты в основном обращаются к врачам, когда коронавирус уже запущен: «еще не пневмония, но уже бронхит». По ее словам, из-за этого сложно определить, какие симптомы доминируют на ранних стадиях развития заболевания.

Ранее ученые из США перечислили ранние признаки COVID-19, предшествующие респираторным. О заболевании могут сигнализировать потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. Однако врачи отметили, что это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день.

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