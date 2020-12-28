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Названы семь требующих особого внимания симптомов коронавируса

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Фото: Hannah Mckay / Reuters

Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали семь симптомов коронавируса, на которые стоит обратить особое внимание. Об этом сообщает Daily Express.

Специалисты рассказали, что, помимо трех «классических» симптомов вируса таких, как лихорадка, кашель, потеря вкуса и обоняния, есть еще несколько признаков заболевания. Они посоветовали особое внимание уделить головным болям, слабости, потере аппетита, боли в мышцах, диарее, спутанному сознанию и сыпи на коже. При этом эксперты отметили, что у каждого пятого пациента врачи не зафиксировали «классических» признаков заболевания. Они подчеркнули, что при проявлении любого из этих симптомов следует самоизолироваться и как можно скорее пройти тест.

Ранее врачи в США обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса, который наблюдался у нескольких больных с COVID-19 в Нью-Йорке. Как отмечает портал BGR, за два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда у зараженных коронавирусом пациентов возникал такой симптом, как кератит — воспаление роговицы. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит.

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