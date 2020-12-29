Российские врачи назвали безопасное для организма количество алкоголя

При употреблении алкоголя не каждый день есть безопасная доза для каждого вида спиртного. О ней рассказал врач, психиатр-нарколог Александр Огородников, передает «Ридус».

По словам Огородникова, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 грамм водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма.

Он добавил, что из-за физиологических особенностей женщины страдают от употребления спиртного сильнее мужчин. Огородников объяснил, что в женском организме на 10 процентов меньше воды и любая доза алкоголя будет токсичнее, так как расщепление алкоголя идет медленнее.

Он добавил, что термин «похмелье» некорректен по отношению к каждому случаю отравления алкоголем, потому что наутро его испытывать только «заядлые пьяницы», страдающие алкоголизмом. У остальных развивается астенический синдром из-за интоксикации. В таком случае надо усиленно пить минеральную воду, поесть борщ, выпить полстакана капустного сока и поливитамины.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что от некоторого алкоголя опьянение наступает быстрее. Так, сладкий и газированный алкоголь пьянит быстрее и чаще вызывает головные боли. Коньяк или виски приводят к более тяжелому отравлению, чем водка, из-за дубильных веществ. Специалист порекомендовал не покупать спиртное в несанкционированных точках, чтобы не приобрести подделку.