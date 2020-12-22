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Главный нарколог Минздрава назвал опасность опохмеления 1 января

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Человеку не следует похмеляться на следующий день после употребления алкоголя, чтобы не нанести дополнительный вред здоровью. Эту опасность назвал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, сообщает ТАСС.

«Наступит 1 января, и многие люди <...> начнут похмеляться. Так вот запомните, на следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, и наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно», — сказал врач.

По его словам, прием спиртного на фоне похмелья может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже привести к остановке сердца, инфарктам и инсультам. Он добавил, что с помощью алкоголя не лечится депрессия, и это калорийный продукт, который «не сжигает жиры».

На следующий день после приема спиртного нарколог посоветовал долго спать, побольше лежать, медленно передвигаться, не напрягать организм.

Ранее Брюн говорил, что шампанское на Новый год желательно сделать первым алкогольным напитком, а потом переходить на белое сухое вино. Медик посоветовал не пить коньяк или водку, а также не смешивать алкоголь со сладостями и газированными напитками.

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