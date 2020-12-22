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Главный нарколог Минздрава рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Употребление алкоголя и наркотиков повышает риск заражения коронавирусом. Об их влиянии рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Российская газета».

По его словам, на вероятность заражения коронавирусом и тяжесть его течения также влияет употребление продукции с содержанием никотина.

Брюн добавил, что люди, страдающие алкоголизмом, тяжелее переносят болезнь.

Ранее российские диетологи рассказали, что россиянам с коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню алкоголь и заменить его на витаминный морс. Специалисты указали, что заболевшим надо отказаться от спиртного не только во время праздника, но и на весь период лечения.

В ноябре нарколог Руслан Исаев развеял миф о том, что при употреблении крепкого алкоголя уничтожаются частицы коронавируса, содержащиеся в выдыхаемом воздухе. Он подчеркнул, что все специалисты, врачи и биологи, говорят об обратном влиянии спиртного на течение коронавирусной инфекции.

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