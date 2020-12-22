Госдума приняла закон о вытрезвителях в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который возвращает систему медицинских вытрезвителей в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 22 декабря.

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Документ дает регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители. Правительство России будет определять общие правила организации деятельности таких учреждений.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его осмотрит медицинский работник, говорится в сообщении.

«По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах 8-10 тысяч человек», — говорится в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что ночь в вытрезвителе будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей.

Вытрезвители были ликвидировали в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми перепоручили больницам. В ряде регионов есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность законодательно не регулируется.