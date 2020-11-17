Названа стоимость ночи в возрождаемых в России вытрезвителях

Ночь в вытрезвителе, которые решили возродить в России, будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей. Такую сумму назвал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, передает ТАСС.

Диденко добавил, что каждый регион установит точную цену самостоятельно, так как они будут брать средства на содержание вытрезвителей из своих бюджетов. Порядок взимания платы будет определять федеральное правительство.

5 ноября 2019 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей. Предусматривается, что они будут созданы на базе государственного-частного партнерства — это предоставит возможность получать плату за услуги от лиц, попавших в учреждения.

В документе пояснялось, что сейчас подобные учреждения в субъектах не могут помогать пьяным россиянам, потому что «не могут отнести помощь к мерам социальной помощи и поддержки», а мероприятия по помощи не относятся к вопросам местного значения. Также не определена принадлежность вытрезвителей к ведомствам. В Минздраве заявляли, что опьянение человека «не является основанием для оказания ему медпомощи», а обслуживание нетрезвых людей в некоторых случаях приводит к нецелевым затратам.

Вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми перепоручили больницам. В настоящее время в 20 субъектах страны есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом.