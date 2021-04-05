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Российский диетолог раскрыла особенности интервального голодания

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Фото: Pixabay

Интервальное голодание может подойти некоторым людям, исходя из их медицинских показателей. При этом режим такого питания должен назначать врач. Эти особенности в беседе с РИА Новости раскрыла главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она подчеркнула, что интервальное голодание — это не здоровая альтернатива для всех. В основе оптимального питания, пояснила специалист, лежит прием пищи два-три раза в сутки и один-два перекуса. Этот режим актуален дял всех людей.

«При определенных состояниях врачом могут быть рекомендованы индивидуальный режим питания по результатам комплексной оценки состояния пациента, включая возможность интервального питания», — рассказала Стародубова, подчеркнув, что речь идет об индивидуальном порядке назначений.

В качестве мягкого варианта интервального питания диетолог посоветовала не есть за два-четыре часа до сна.

Ранее диетолог Мария Малышева раскритиковала голодание. По ее словам, данная практика может привести привести к разрушению мышечной массы и лишь вызвать в организме стресс. Она добавила, что после отказа от диеты сброшенный вес начнет возвращаться к человеку с новой силой.

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