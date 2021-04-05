Россиянам раскрыли опасность идеальных овощей и фруктов

При покупке продуктов на ярмарках стоит обращать внимание на их товарный вид. Однако диетолог Евгений Арзамасцев предостерег от выбора внешне идеальных овощей и фруктов. Их опасность он раскрыл в разговоре с «Москвой 24».

«Самое главное, чтобы продукты не выглядели пластиковыми, чтобы не были глянцевыми. Чем натуральнее продукт, тем больше он подвержен вмятинкам и тому подобному», — объяснил он. Этот признак говорит о том, что при производстве и перевозке использовалось меньше обрабатывающих компонентов. Например, на яблоках, выращенных естественным путем, может быть много черных точек на кожуре.

Также диетолог призвал с осторожностью покупать грибы и соленья, поскольку даже небольшие нарушения технологической обработки могут серьезно повредить здоровью. Кроме того, стоит быть внимательными при выборе скоропортящихся продуктов.

По его мнению, в апреле лучше всего на ярмарках сделать выбор в пользу различных корнеплодов. «Это морковь, капуста, репа и так далее. Они будут содержать больше витаминов, чем привозные и те продукты, которые выращены в тепличных комплексах в кратчайшие сроки с применением добавок. Исключением может быть разве что зелень», — подчеркнул Арзамасцев.

В заключение врач посоветовал отказаться от привычки пробовать фрукты и ягоды перед покупкой, в особенности в период пандемии коронавируса.

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