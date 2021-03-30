В ВОЗ назвали россиянам снижающие смертность продукты

Снизить смертность от неинфекционных заболеваний могут фрукты и овощи. Эти продукты назвала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости во вторник, 30 марта.

По ее словам, рекомендации ВОЗ содержат пункт о фруктах и овощах. Их рекомендуется есть пять раз в день. Кроме того, на снижение смертности также могут повлиять сокращение сахара и соли в рационе и потребление рыбы.

Кроме того, Вуйнович призвала разграничивать понятия органического и неорганического мышьяка — вредным для здоровья является только последний, и в рыбе он содержится в минимальном количестве. «Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, до 928 миллиграммов», — сказала представитель ВОЗ.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты способствуют долголетию. Среди них — овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино «в умеренных количествах», орехи, черный шоколад и чеснок.