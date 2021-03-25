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Россиянам назвали главные признаки весеннего авитаминоза

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Фото: Unsplash

К главным признакам весеннего авитаминоза относятся кровоточивость десен, землистый цвет лица и быстрая утомляемость. Их назвала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с телеканалом «Москва 24».

По ее словам, о том, что надо начинать терапию, говорит в первую очередь цвет лица. «Третий распространенный признак — это сонливость, быстрая утомляемость», — сказала терапевт.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев отметил, что некоторые россияне могут чувствовать недомогание уже сейчас, поскольку обычно истощение организма начинается еще в конце зимы.

Чтобы улучшить состояние, специалисты рекомендуют контролировать рацион питания. Он должен быть разнообразным и включать в себя достаточное количество фруктов и овощей. В крайнем случае Арзамасцев рекомендует обратиться к врачу, чтобы тот назначил необходимый комплект витаминов.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко раскрыл и другие причины весеннего недомогания. По его словам, одна из самых частых причин плохого самочувствия россиян в межсезонье с резкими перепадами температур — простуда. Из-за насморка, который появляется только на холоде, волноваться не стоит, но, если к нему присоединяются другие симптомы, нужно начать лечение, отметил специалист.


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