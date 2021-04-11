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Диетолог предупредила об опасности кофе и чая для похудения

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Фото: Pixabay

Чай и кофе для похудения могут быть опасны для здоровья. Прежде всего они являются мочегонными или слабительными средствами и вымывают из организма не только жидкость, но и полезные микроэлементы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева.

По ее словам, масса тела действительно может уменьшиться после чая для похудения. Однако это произойдет не из-за таяния жировой ткани, а из-за уменьшения объема воды в организме. При злоупотреблении подобными средствами, добавила врач, может нарушиться ритм сердца.

При этом обычный кофе или чай пить можно, пояснила специалист, но не стоит наделять их свойствами, которыми они не обладают. «Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому», — подытожила Селезнева.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что определенные продукты не смогут сделать тело стройным, а организм здоровым. Врач указал на то, что главным правилом диеты служит умеренность в рационе и физические нагрузки.

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