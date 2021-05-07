В России выросли цены на яйца и овощи

Прилавок с овощами на ярмарке выходного дня в Москве

В России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, куриные яица в среднем подорожали на 6,82 процента, при этом в 13 субъектах Российской Федерации цены увеличились на 10-20,6 процента. Однако, как отметили эксперты, в Еврейской автономной области, стоимость яиц наоборот уменьшилась на 0,7 процента.

Среди подорожавших овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту. Наиболее значительный скачок цен произошел у свеклы и моркови — данные продукты выросли в цене на 20,1 и 9,6 процента соответственно.

Помимо прочего, в связи с действием соглашений о стабилизации цен, средняя стоимость сахара выросла на 1,88 процента, а подсолнечного масла — на 1,35 процента.

Также статистическое ведомство зафиксировало увеличение стоимости гречневой крупы, рыбы, морепродуктов, сливочного масла и хлебобулочных изделий.

Ранее в предверии майских праздников в России подорожали баранина и свинина. Уточняется, что производители предупредили торговые сети о повышении цен на 5–25 процентов, а ритейлеры ожидают повышенный спрос на мясную продукцию.