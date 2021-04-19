Россиян предупредили о неминуемом росте цен на жилье

Эксперты в сфере недвижимости предупредили россиян о неминуемом росте цен на жилье. Прогноз связан с дефицитом объектов на рынке. Об этом URA.RU рассказал вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.
По данным специалистов, количество предложения снизилось из-за низких ставок по ипотеке. Однако в случае отмены льготной программы аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости объектов. Они посоветовали при наличии возможности приобрести новое жилье в ближайшее время.
«Ситуация меняется очень быстро, скорее всего, цены на недвижимость вырастут, даже если ставки по ипотеке будут невысокими. Обслуживать ее будет достаточно сложно, в силу того, что покупка квартир обойдется дороже. Удорожание связано с тем, что спрос превышает предложение, ведь ипотека стала более доступна», — заявил Шлеменков.
Среди причин подорожания некоторые эксперты называют не только возможную отмену льготной программы. По словам президента международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, стоимость квартир вырастет из-за повышения ключевой ставки.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с существенным ростом цен на жилье. Глава государства отметил, что в некоторых регионах стоимость объектов увеличилась на 30 процентов.