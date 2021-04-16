В России решили создать штаб по анализу роста цен на жилье

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил создать штаб, который займется анализом роста цен на жилье. Туда войдут представители Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и «Главгосэкспертизы». Об этом сообщается на сайте правительства.

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Хуснуллин рассказал о решении во время совещания и заявил, что на рост цен в стране обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства поручил установить причины изменений на рынке недвижимости. Хуснуллин попросил проанализировать ситуацию во всех российских регионах.

«Мы уже проанализировали всю картину по ценам на жилье и видим, что ключевое влияние на них оказывает комплекс факторов, среди которых и рост цен на строительные материалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и ковид, и переход на проектное финансирование. Могу сказать, что по тем же строительным материалам ситуация непростая. Кроме роста цен на жилье, это может привести к росту цен по госконтрактам. То же самое и с рабочей силой: я посещаю много регионов, и везде мне говорят о том, что людей не хватает», — заявил вице-премьер.

Президент дал поручение разобраться с ростом цен на жилье в апреле во время совещания, посвященного итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. Глава государства отметил, что в среднем стоимость жилья повысилась на 12 процентов, однако в некоторых регионах показатель достиг 30 процентов.

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