Названы виновные в чрезмерном росте цен на жилье в России

В чрезмерном подорожании жилья в России виноваты власти — правительство и Центробанк, говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН). Федеральная антимонопольная служба (ФАС), при всем желании, не сможет вернуть цены на прежний уровень, полагают эксперты.

По мнению аналитиков, стоимость жилья резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого «коронавирусного» кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов. «С приходом пандемии правительство и Центробанк предприняли ряд шагов, которые неизбежно должны были привести к подорожанию жилья за счет резкого увеличения спроса на него», — подчеркивают в ИРН.

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Эксперты раскритиковали власть за излишнее расширение программы льготной ипотеки — по их мнению, дешевые кредиты в результате смогли взять не только практически все покупатели новостроек массовых сегментов, но даже те, кто приобретал квартиры бизнес-класса в Москве.

«С резким удешевлением ипотеки и падением доходности банковских вкладов копить стало совершенно невыгодно — надо было покупать, и как можно скорее, потому что так же резко пошли в рост и цены на жилье, — поясняют в ИРН. — Как следствие, произошла досрочная реализация спроса на недвижимость: те, кто планировал купить квартиру в перспективе нескольких лет, побежали покупать ее прямо сейчас». К людям, приобретавшим жилье для себя, добавились так называемые инвесторы.

Аналитики считают, что рост цен на недвижимость никак не связан с увеличением стоимости стройматериалов и подорожанием рабочей силы из-за закрытия границ — по крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других состоятельных регионах, где уровень цен на жилье преимущественно зависит от баланса спроса и предложения. «Проверка ФАС с подорожанием жилья ничего сделать не сможет — оно уже произошло», — резюмируют специалисты.

С ростом цен на недвижимость в России президент Владимир Путин поручил разобраться 8 апреля. Проверить обоснованность удорожания тут же пообещала ФАС. В Минстрое предположили, что жилье прибавило в цене из-за ограничений, введенных в период распространения коронавируса.

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