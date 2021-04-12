Россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир

Бессмысленно пытаться успеть купить жилье в России, пока еще выдается ипотека под 6,5 процента годовых. Такое мнение высказала «Аргументам и фактам» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт отсоветовала россиянам спешить с покупкой квартир: в 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов. По словам Радченко, есть смысл приобретать квартиру, если человеку действительно она нужна для собственного проживания. Но ради вложения средств этого делать не стоит.

«Вслед за повышением ставки Центробанка банки начали поднимать проценты по депозитам — уже можно найти вклад под 5,5-6 процента годовых, — заявила Радченко. — Это больше того, что дает сдача квартиры в аренду. Там доходность не выше 4 процентов и куда больше сложностей. Сейчас сдача внаем неэффективна. Цены на жилье выросли, а на аренду упали, и это не в пользу инвестиций в недвижимость».

Ранее в России заметили условия для падения цен на жилье. Реальные доходы населения снижаются, что создает условия для падения стоимости недвижимости. Такое мнение высказала заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru