Дом
 
Последние новости
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Пара провела ночь на крыше сломавшейся машины посреди кишащей крокодилами реки
В Офисе Зеленского обрушились с критикой на администрацию Кличко
Африканцы потребовали от Германии денег за геноцид
ФСБ задержала ввозившую в Россию больных иностранцев группировку
США оказались на грани катастрофы из-за утечки радиоактивной воды
В Минздраве раскрыли последствия COVID-19 для людей с заболеваниями сердца
В России ответили назвавшему Тутберидзе частью национализма страны американцу
Россия пустила газ в Румынию в обход Украины
Сменившая пол участница «Дома-2» объяснила скандал в такси
Новости партнеров
Прослушать новость

В России заметили условия для падения цен на жилье

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Реальные доходы населения России снижаются, что создает условия для падения цен на жилую недвижимость Такое мнение информационному агентству Regnum высказала заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Говоря о ситуации на рынке недвижимости, эксперт указала на разность интересов Центробанка и стройкомплекса. Первый, по ее словам, настаивает на завершении программы льготной ипотеки и сохранении ее только в ряде регионов. Минстрой в свою очередь заинтересован в сохранении ипотечной программы в полном объеме «для создания предпосылок дальнейшего развития отрасли», пояснила Иванкина.

«Свертывание программы льготной ипотеки может привести к некоторому снижению спроса на ипотечные кредиты, что повлечет снижение цен», — заявила она. Иванкина отметила, что цены на жилье снижались в 2015-2018 годах на фоне сокращения доходов граждан. «Сейчас тоже происходит снижение реальных доходов, что создает условия для падения цен на жилье», — заключила представитель РАНХиГС.

Ранее в апреле снижение темпов роста цен на жилье в России предрекли в Сбербанке. При этом вице-президент банка по инвестиционной деятельности Оскар Рацин отметил, что пока программа льготной ипотеки продолжает способствовать росту цен на недвижимость.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В РФ сложились условия для падения цен на жилье – эксперт
Москвичи бросились выбирать квартиры по ночам
Россияне захотели получать квартиры быстрее
В России подорожало вторичное жилье
Россияне начали отказываться от квартир
Другие материалы рубрики
Дом00:0729 декабря 2020

Живи с этим

Россия в 2020 году пережила ипотечный бум. Что делать тем, кто не успел купить квартиру?
15:3629 марта

Мошенник отобрал квартиру у ветерана и был задержан

13:5429 марта

Плавающий на матрасе в луже россиянин привлек внимание мэра города

12:5229 марта

Розенбаум раскритиковал памятник шаверме в Санкт-Петербурге

Дом00:0223 декабря 2020

«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»

История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
11:1229 марта

Россиянам предложат дешевую и опасную ипотеку

09:0329 марта

В Москве нашли жилье за 10 тысяч рублей

08:2329 марта

Ипотечников в России начнут лишать единственного жилья

Дом00:0220 декабря 2020

Не сразу строилась

Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
22:0928 марта

В России зафиксировали рост цен на вторичное жилье

15:3828 марта

Россиянам назвали способы не переплачивать за услуги ЖКХ

04:1528 марта

Россиянам раскрыли признаки мошенничества с объявлениями об аренде жилья

Россия
«За Садовым кольцом — там Россия»
Можно ли понять «загадочную русскую душу» с помощью науки? Отвечает ученая
«Земля на главной улице еще шевелилась»
 
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Новые правила экзамена на права, повышение пенсий и стоимости сигарет: главное о переменах в стране
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Африканцы потребовали от Германии денег за геноцид
США оказались на грани катастрофы из-за утечки радиоактивной воды
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Американцы пошли отмечать Пасху и устроили смертельную перестрелку
Дары с небес
Как папуасы приняли багаж американской армии за дары богов и создали культ США
Россия пригрозила ответить на ракетные угрозы со стороны Запада
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
Все материалы
Бывший СССР
Белорусских мужчин отказались пустить на Украину
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Украину назвали «настоящим щитом» НАТО
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
На белорусском телевидении высмеяли Зеленского
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
На Украине рассказали о «выговоре» Байдена Зеленскому
Все материалы
Экономика
В МИД допустили появление в России альтернативы системе SWIFT
Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам
Желтый уровень опасности
Как китайские компании используют ваши личные данные в своих интересах
Российские психологи дали советы по возвращению в офис с удаленки
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Все материалы
Силовые структуры
На свалке в Красноярске обнаружили контейнеры с маркировкой «химотходы»
ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Кисловодске
«Не более четырех смертей в год»
Российский врач подменил органы умершей пациентки. Он пошел на подлог, чтобы не портить статистику
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Появилась новая версия похищения бывшего офицера ФСБ тремя белорусами
«Там шел настоящий бой»
Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
Под пятой Гитлера
Как побежденная Франция выживала в немецкой оккупации: уникальные снимки Второй мировой войны
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Легкоатлетка Клишина попозировала в купальнике и взволновала фанатов
«Я был смертельно напуган»
В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
Российский биатлонист в гонке сломал палку и метнул ее в сторону соперников
Битва неудачников
Битва «Арсенала» с «Ливерпулем» и попытка «Лестера» остановить «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Емельяненко рассказал о «наглым образом» отобранном Mercedes от Кадырова
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Вяльбе заметила на чемпионате России лыжницу в форме сборной Норвегии
Все материалы
Культура
Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Долматовой попал на видео
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
Жена и дочь Уилла Смита признались в сексуальном влечении к женщинам
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан и украл огурец
Пропавшую лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» вернулся в игру
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Сменившая пол бывшая участница «Дома-2» устроила скандал в такси
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Роскомнадзор передумал блокировать Twitter в апреле и назначил отключение на май
«Они все предвзяты»
Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
Ведущей Первого канала внутри руки поставили швейцарский имплант
Все материалы
Ценности
Школа изолировала ученика от одноклассников из-за внешнего вида
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Песков высказался о предпочтениях Путина в одежде
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект
Новые полупрозрачные комбинезоны популярного бренда вызвали споры в сети
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР
Все материалы
Из жизни
Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Бывший сотрудник «Макдоналдса» назвал способ донести до дома картошку фри свежей
Альберт Джонсон Уокер«С виду такой добрый и приятный человек»
Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
Зоопарк уличили в демонстрации собаки вместо льва
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»
Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
Ученые назвали «суперпродукт» от серьезных заболеваний
Все материалы
Renault Duster российской сборки начали отправлять за рубеж
Opel с эмблемой Subaru и другие грехи бейдж-инжиниринга
Вспоминаем оригинальные модели с чужими шильдиками и бастардов, о которых предпочли забыть
В России началась сборка кроссоверов Nissan с автопилотом
Что можно купить вместо Aurus Senat за 24 миллиона рублей?
Гайд «Мотора» для тех, кто ищет способы потратить целое состояние на автомобиль
Идеальную 57-летнюю «Волгу» продают по цене нового BMW
Три «пятёрки»: самые интересные BMW E60 в одном видео
Один из этих автомобилей продадут за рубль. Но кто станет покупателем?
Mercedes-Benz зарегистрировал имя для электрического G-Class
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы