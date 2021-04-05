В России заметили условия для падения цен на жилье

Реальные доходы населения России снижаются, что создает условия для падения цен на жилую недвижимость Такое мнение информационному агентству Regnum высказала заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Говоря о ситуации на рынке недвижимости, эксперт указала на разность интересов Центробанка и стройкомплекса. Первый, по ее словам, настаивает на завершении программы льготной ипотеки и сохранении ее только в ряде регионов. Минстрой в свою очередь заинтересован в сохранении ипотечной программы в полном объеме «для создания предпосылок дальнейшего развития отрасли», пояснила Иванкина.

«Свертывание программы льготной ипотеки может привести к некоторому снижению спроса на ипотечные кредиты, что повлечет снижение цен», — заявила она. Иванкина отметила, что цены на жилье снижались в 2015-2018 годах на фоне сокращения доходов граждан. «Сейчас тоже происходит снижение реальных доходов, что создает условия для падения цен на жилье», — заключила представитель РАНХиГС.

Ранее в апреле снижение темпов роста цен на жилье в России предрекли в Сбербанке. При этом вице-президент банка по инвестиционной деятельности Оскар Рацин отметил, что пока программа льготной ипотеки продолжает способствовать росту цен на недвижимость.

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