Москвичи бросились выбирать квартиры по ночам

Москва признана городом России, где потенциальные покупатели жилья наиболее часто ищут квартиры в ночное время. Об этом РИА Новости рассказал ведущий аналитик риелторской компании «Этажи» Александр Иванов.

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Как отметил эксперт, в Москве самая большая среди городов-миллионников доля клиентов, выбирающих недвижимость после полуночи и до пяти утра, — почти 24 процента. 31 процент москвичей ищут жилье днем, примерно столько же — вечером. Лишь 14 процентов просматривают объявления о продаже утром.

Помимо москвичей квартиры по ночам в последнее время бросились выбирать жители Самары. «Полуночников» здесь 21 процент. В Уфе около 20 процентов потенциальных покупателей жилья, явно страдающих бессонницей. В топ-10 городов, где жители часто ищут недвижимость по ночам, также вошли Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Воронеж, Омск, Новосибирск и Челябинск.

По словам Иванова, россияне стали чаще искать жилье в ночное время из-за активного развития онлайн-сервисов, с помощью которых можно выбрать и забронировать объект и даже оформить ипотеку.

Ранее стало известно, что москвичи кинулись сдавать купленные на волне жилищного бума квартиры. Из-за этого на рынке аренды резко увеличилось число предложений жилья без мебели. При этом такие квартиры подходят только 13 процентам съемщиков.

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