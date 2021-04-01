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Московский рынок жилья вернулся в нулевые

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Практически все адекватно оцененные квартиры в Москве уже раскупили, но виртуальный рост цен продолжается, говорится в обзоре столичного рынка жилья, подготовленном аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН, материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным аналитиков, за первые три месяца 2021 года квадратный метр на вторичном рынке «старой» Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) подорожал на 3,7 процента, с 207,46 тысячи до 215,17 тысячи рублей. «Ориентируясь на прошлогодний ажиотаж, продавцы все выше задирают стоимость метра. На всякий случай, боясь продешевить. При этом обороты рынка снижаются. Фактически, рынок недвижимости вернулся в нулевые, вопрос — надолго ли», — отмечают в ИРН.

Текущую ситуацию на рынке недвижимости эксперты сравнивают с ситуацией 2000-х, когда на фоне длительного подорожания жилья произошла «психологическая переоценка предельно допустимого уровня стоимости метра». Собственники квартир выставляют все более высокие ценники. «В нулевые эта тактика сработала, так как на рынок недвижимости хлынули шальные деньги от резко подорожавшей нефти, — поясняют эксперты. — Сейчас роль нефти играют рекордно дешевые ипотечные кредиты и деньги с банковских депозитов, полившиеся в недвижимость в связи со снижением ставок».

Но разница в том, подчеркивают в ИРН, что у нынешних консервативных инвесторов значительно меньше денег, а выбор инструментов инвестирования существенно шире. С другой стороны, ипотека «перестает быть палочкой-выручалочкой»: рост цен на жилье нивелирует выгоду от снижения ставок, кроме того, увеличение ключевой ставки Центробанка означает, что ипотека больше дешеветь не будет. Квартирный ажиотаж в Москве уже закончился, а рост цен «близок к максимуму и начинает выдыхаться», заключают аналитики.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».

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