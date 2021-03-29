В Москве нашли жилье за 10 тысяч рублей

Снять полуиндивидуальное жилье в Москве можно по цене от 10 тысяч рублей в месяц — такова минимальная ставка аренды комнат в городских коммунальных квартирах, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

Риелторы оценили долю комнат на столичном рынке аренды жилья в 8 процентов от всего объема предложения. По их данным, максимальное количество комнат в Москве (около 51 процента) сдается по ставке 16-20 тысяч рублей в месяц. На втором месте — комнаты стоимостью 10-15 тысяч рублей в месяц (35 процентов предложения). Порядка 13 процентов приходится на комнаты стоимостью 21-30 тысяч рублей в месяц. Наконец, всего 0,2 процента комнат предлагаются съемщикам по цене от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

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Больше всего недорогих комнат можно найти в Южном и Восточном округах города. Самые недорогие варианты, по данным брокеров, стоят порядка 10 тысяч рублей в месяц. Это комнаты в спальных районах Москвы, в двух- и трехкомнатных квартирах с устаревшим ремонтом. В квартирах, как правило, также проживают или собственники, или другие арендаторы.

Самые дорогие комнаты в Москве сдаются за 100 тысяч рублей. Такие объекты находятся в гостиничных комплексах в центре города, при этом жильцам предоставляют бесплатные завтраки, доступ в интернет и прочие дополнительные услуги.

Роста стоимости аренды комнат в «МИЭЛЬ» не прогнозируют — популярность этого формата жилья невысока. «Кроме того, сегодня на рынке появились малогабаритные квартиры-студии арендной стоимостью 16-22 тысяч рублей, которые, несмотря на размер, комфортнее коммунального проживания, а цена сопоставима», — указывают эксперты.

Ранее сообщалось, что за год к февралю 2021-го спрос на покупку комнат в среднем по регионам России вырос на 13 процентов. Средняя стоимость комнат по стране при этом практически не изменилась, составив 34 тысячи рублей за квадратный метр. Стандартная комната в России стоит 578 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Средняя площадь объекта — 17 квадратных метров.

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