Россияне кинулись покупать комнаты

За год спрос на покупку комнат в среднем по регионам России вырос на 13 процентов. О том, что граждане кинулись приобретать неиндивидуальное жилье, «Известиям» сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

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По данным «Авито», за год к февралю 2021-го заметнее всего увеличился спрос на комнаты в Крыму (в Симферополе — в 1,8 раза, в Севастополе — в 1,4 раза). Кроме того, намного популярнее стали комнаты в некоторых сибирских городах: в Новосибирске спрос на этот вид недвижимости вырос в 1,5 раза, в Омске — в 1,4 раза. В Москве востребованность комнат также увеличилась в полтора раза.

Средняя стоимость комнат по стране при этом практически не изменилась, составив 34 тысячи рублей за квадратный метр. Стандартная комната в России стоит 578 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Средняя площадь объекта — 17 квадратных метров.

Аналитики отмечают, что комнаты по-прежнему привлекают как покупателей, так и арендодателей своей ценовой доступностью. Кроме того, многие вложились в такую недвижимость на фоне нестабильной экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что за год к осени 2020-го число выставленных на продажу комнат в Москве сократилось на 50 процентов, с 1,78 тысячи до 887 объектов. Покупатели недосчитались комнат из-за того, что многие собственники просто вывели такие объекты с рынка.

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