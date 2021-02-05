Певица поведала о «комнате для изнасилований» в доме Мэрилина Мэнсона

Американская певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате для изнасилований» в доме рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом она упомянула в Twitter.
Бриджерс поведала о своем визите в дом Мэнсона. Она вспомнила, что побывала там вместе с друзьями, будучи подростком. «Я была большой его фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал "комнатой для изнасилований", и я подумала, что это у него такое чудовищное чувство юмора. Тогда же я и перестала быть фанаткой», — поделилась 26-летняя исполнительница.
В публикации она поддержала всех высказавшихся о насилии со стороны музыканта женщин. Она дополнительно заявила о том, что представители лейбла, работавшего с Мэнсоном, а также менеджеры и музыканты его группы знали о его характере и поступках, а сейчас якобы шокированы обвинениями.
Отмечается, что уже 11 женщин рассказали о физическом или психологическом насилии со стороны Мэрилина Мэнсона. Первой высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х.