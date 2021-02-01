Звезда «Мира Дикого Запада» рассказала о насилии и унижении от Мэрилина Мэнсона

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Она в подробностях описала пережитое в Instagram в понедельник, 1 февраля.

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«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет», — объявила Вуд. Она отметила, что ухажер «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению».

Актриса подчеркнула, что больше «не собирается жить в страхе возмездия, клеветы в свой адрес и шантажа». «Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного мужчину и призвать к ответу компании, которые дают ему работу, прежде, чем он разрушит больше жизней», — написала она.

В 2016 году Эван Рэйчел Вуд объявила, что дважды подвергалась изнасилованию. В одном из случаев ее изнасиловал молодой человек, с которым она встречалась. Артистка не стала раскрывать имя насильника, объяснив, что это произошло много лет назад. В 2018-м Вуд в подробностях рассказала о случившемся, однако вновь не назвала имя бойфренда.

Вуд встречалась с Мэрилином Мэнсоном с 2007-го по 2010 год.