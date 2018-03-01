Звезда «Мира Дикого Запада» в красках описала свое изнасилование

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд выступила в Конгрессе США, в подробностях рассказав о том, как была изнасилована. Артистка потребовала от чиновников принять закон о правах жертв сексуального насилия, пишет BBC News.

30-летняя Вуд призналась, что ее изнасиловал бывший бойфренд, когда она находилась в бессознательном состоянии. Помимо этого, ее партнер психологически и физически издевался над ней, требуя от женщины доказательств ее любви. По словам актрисы, насилие включало в себя «больные ритуалы связывания ее рук и ног», также женщину «избивали и говорили ей непередаваемые вещи».

«Моя самооценка была уничтожена. Я пребывала в глубоком ужасе, и этот страх живет во мне по сей день», — заявила Вуд.

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Актриса подчеркнула, что с момента ее многочисленных изнасилований прошло семь лет, она страдала посттравматическим стрессовым расстройством и до сих пор борется с последствиями произошедшего. Она добавила, что закон о правах жертв сексуального насилия необходимо принять во всех штатах страны, поскольку он сможет спасти жизни многих людей.

Закон, разработанный в 2016 году, был принят в девяти штатах. Он, в частности, позволяет жертвам сексуального насилия проходить бесплатную медицинскую диагностику и предусматривает создание бюджетных организаций для помощи пострадавшим.

Эван Рэйчел Вуд известна по роли Долорес Абернати в сериале «Мир Дикого Запада».

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