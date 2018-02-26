Дженнифер Лоуренс поведала о проблеме русского акцента и оголения в новом фильме

Американская актриса Дженнифер Лоуренс побоялась, что на нее обрушится гнев кинокритиков за русский акцент в фильме «Красный воробей». Ее слова передает Los Angeles Times.

Артистка подчеркнула, что имитация акцента далась ей очень тяжело и над произношением пришлось долго работать. «Вот увидите, меня за это уничтожат», — заверила она.

Лоуренс подчеркнула, что большое количество сексуальных тем в фильме заставило ее долго раздумывать над тем, принимать ли ей участие в съемках — она все еще переживала из-за появления в сети ее интимных фотографий в 2014 году. «Но я знала, что если кто и может снять фильм с непристойными сценами смело и искусно, то это [режиссер] Френсис Лоуренс», — добавила она.

В «Красном воробье» Лоуренс играет русскую проститутку-шпионку, которая учится соблазнять людей и вытягивать из них нужную информацию. В ленте присутствуют сцены пыток и изнасилования. «Я смогла странным способом снизить важность всего этого. Это просто тело. Это мое тело. Я люблю свое тело», — объяснила актриса.

Ранее в феврале Лоуренс рассказала о психологических проблемах, которые у нее вызвала публикация в интернете ее обнаженных фотографий. «На длительный период времени я не хотела выглядеть сексуально и не желала, чтобы кто-либо видел мою плоть. Была масса вещей, которые заставляли меня испытывать неудобство», — призналась она.

27-летняя артистка известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она также сыграла в картинах «мама!», «Мой парень — псих» и «Пассажиры». «Красный воробей» Френсиса Лоуренса выходит в российский прокат 31 мая.

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