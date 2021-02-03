Мэрилин Мэнсон раздевал малолетних фанаток после концерта и оценивал их тела

Одна из посетительниц концерта шок-рокера Мэрилина Мэнсона рассказала, как музыкант после выступления раздевал малолетних фанаток и оценивал их ягодицы и груди в компании 40-летних товарищей. Свидетельства женщины по имени Эрика фон Штайн опубликовала в Instagram Stories актриса Эван Рэйчел Вуд, заявившая о насилии со стороны Мэнсона.

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По словам Штайн, инцидент произошел восемь или девять лет назад. Тогда она была поклонницей Мэнсона и пришла на концерт с бойфрендом. Во время выступления музыкант раздавал молодым девушкам, одетым наиболее откровенно, пропуска в гримерку. Пьяный бойфренд Штайн выпросил такие же пропуска у тур-менеджера артиста. После концерта они пришли в гримерку, откуда вместе с компанией из шести малолетних девушек переместились в автобус Мэнсона, где тот находился с группой мужчин старше 40 лет. Во время вечеринки Мэнсон предложил девушкам поиграть в игру, в ходе которой он и его товарищи определяли, у кого из фанаток «лучшая попа» и «лучшая грудь».

«Он принудил этих молодых девочек-подростков раздеться и встать бок о бок, и их тела оценивали взрослые мужчины», — вспомнила Штайн. Также она рассказала, что Мэнсон свел одну из очень молодо выглядевших девушек со своим другом, после чего пара исчезла на всю ночь, так и не вернувшись в автобус.

1 февраля звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще пять женщин выступили со схожими обвинениями. Помимо этого, трансгендерная женщина Лав Бэйли рассказала, что Мэнсон приставил пистолет к ее голове со словами «Я ненавижу пидорасов» и нажал на курок.