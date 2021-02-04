Полиция пришла домой к Мэрилину Мэнсону

Множество сотрудников полиции Лос-Анджелеса появились у дома рокера Мэрилина Мэнсона, обвиняемого в насилии по отношению к нескольким женщинам. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 4 февраля.

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Как уточняет источник, полицейские пришли к музыканту домой, чтобы проверить, в порядке ли он. В правоохранительные органы якобы обратился обеспокоенный друг Мэнсона, заявивший, что не может дозвониться до артиста. По информации другого источника, полиция получила сообщение о «тревожном инциденте», произошедшем в доме рокера.

Сотрудникам полиции никто не ответил, и они покинули территорию особняка Мэнсона, однако через несколько часов вернулись к дому в большем составе и с полицейским вертолетом. Им вновь не открыли.

Отмечается, что уже 11 женщин публично рассказали о физическом или психологическом насилии со стороны Мэнсона. Первой стала актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х. При этом бывшая жена музыканта Дита Фон Тиз заявила в Instagram, что никогда не подвергалась насилию за семь лет отношений с Мэнсоном.