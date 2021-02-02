Мэрилин Мэнсон признался в насилии над звездой «Мира Дикого Запада»

Музыкант Мэрилин Мэнсон признался в психологическом насилии над звездой сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд задолго до публичного выступления актрисы, назвавшей его абьюзером. Об этом пишет NBC News во вторник, 2 февраля.

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В интервью 2009 года, вскоре после расставания с Вуд, Мэнсон заявил, что позвонил бывшей возлюбленной 158 раз, попутно занимаясь членовредительством. Впоследствии артист обвинил Вуд в произошедшем. «Я хотел показать ей боль, которую она мне доставила», — отметил он.

Отмечается, что подобное поведение считается классической манипуляцией.

В той же беседе он признался журналисту, что фантазирует о том, чтобы убить Вуд: «Я каждый день мечтаю о том, чтобы размозжить ее череп молотом». Предполагается, что Мэнсон сделал это высказывание, зная, что его бывшая девушка прочитает это.

11 лет спустя представители Мэнсона выступили с публичным заявлением, призвав не принимать высказанные в упомянутом интервью слова артиста в прямом смысле: «Это, очевидно, было интервью профессиональной рок-звезды, продвигавшей новый релиз».

1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Артистка ранее называла себя жертвой изнасилования, однако не раскрывала имени обидчика. После публичного выступления Вуд еще четыре женщины заявили о физическом и психологическом насилии со стороны шок-рокера, а также об изнасиловании Мэнсоном.