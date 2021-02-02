Лейбл отказался сотрудничать с обвиненным в изнасиловании Мэрилином Мэнсоном

Лейбл Loma Vista Recording отказался сотрудничать с обвиненным в изнасиловании музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«В свете сегодняшних тревожных заявлений Эван Рэйчел Вуд и других женщин, которые назвали Мэрилина Мэнсона своим абьюзером, Loma Vista немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома», — говорится в сообщении. В компании также приняли решение не работать с музыкантом над какими-либо будущими проектами.

Ранее звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. По ее словам, музыкант начал ухаживать за ней, когда та была подростком. Она отметила, что ухажер «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению».

Вуд встречалась с Мэрилином Мэнсоном с 2007-го по 2010 год.