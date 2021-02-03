Мэрилин Мэнсон угрожал пистолетом трансгендеру

Трансгендерная женщина Лав Бэйли, работавшая стилисткой на одной из фотосессий музыканта Мэрилина Мэнсона в 2011 году, заявила, что артист угрожал ей пистолетом. Она рассказала о произошедшем в сторис в Instagram.

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Когда Бэйли приехала к Мэнсону на съемки, она обнаружила, что актриса, с которой музыкант запланировал фотосет, находится в неадекватном состоянии и вот-вот потеряет сознание. Стилистку тем не менее попросили подготовить женщину, имя которой не раскрывается, к работе. «Я ползала вокруг кровати, от которой несло сексом, и тут Мэрилин Мэнсон приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я ненавижу пидорасов", после чего рассмеялся и нажал на спуск», — сообщила Бэйли.

Стилистка заявила, что была шокирована происходящим. По ее словам, она в ужасе пыталась определить, «достаточно ли Мэнсон знаменит, чтобы не убивать ее». Бэйли также показалось, что она попала в некое странное телешоу.

1 февраля звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще пять женщин выступили со схожими обвинениями.