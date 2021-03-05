Девушка нашла тайную комнату за зеркалом в ванной съемной квартиры

Жительница Нью-Йорка, США, рассказала, как обнаружила тайную комнату за зеркалом в ванной съемной квартиры. Она выложила серию видео об этом на своем аккаунте в TikTok.

Саманта Хартсоу (Samantha Hartsoe) призналась, что сильно мерзла новой съемной квартире. Она стала искать источник холодного воздуха и поняла, что он находится за зеркалом в ванной. Девушка потрогала зеркало и обнаружила, что оно не закреплено.

Американка сняла его со стены и увидела квадратное отверстие, за которым виднелась комната. Девушка позвала друзей, которые пошутили, что в помещении кто-то живет, и припомнили корейский фильм «Паразиты», в котором была продемонстирована схожая ситуация. Хартсоу облачилась в респиратор и перчатки, прикрепила на лоб фонарик с помощью косметической повязки и не без труда залезла внутрь.

Девушка вооружилась молотком и решила осмотреть помещение. Оказалось, за зеркалом была скрыта пустая квартира. На полу лежали мусорные мешки, также Хартсоу обнаружила бутылку воды. Она дошла до входной двери и заперла ее изнутри, чтобы никто не смог попасть в квартиру.

В конце ролика американка повесила зеркало на место и отметила, что завтра ей предстоит веселый телефонный разговор с хозяином квартиры. Она пошутила, что прикрепит зеркало к стене цементным раствором, чтобы защититься от потенциальных незваных гостей.

Видео Хартсоу набрали несколько миллионов просмотров. Комментаторы отметили необыкновенную смелость девушки.

Ранее пользователь сайта Reddit рассказал, как его семья нашла в доме тайную комнату под лестницей. Там хранились старые вещи прошлых хозяев: доски, трубы, предметы антиквариата и около десятка бутылок вина 1960-1970-х годов.