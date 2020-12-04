Семья нашла в доме жуткую тайную комнату под лестницей и напугала тысячи людей

Пользователь с ником Perspicuum показал тайную комнату, спрятанную под лестницей в новом доме его родителей. Фотографии, размещенные 2 декабря на платформе Reddit, напугали тысячи людей.
На снимках видно, что деревянная лестница служит дверью в секретную комнату. Автор публикации уточнил, что под лестницей хранится груда вещей, в том числе древесина, трубы, предметы антиквариата и около десятки бутылок вина 1960-70-х годов. Пост стал вирусным и собрал тысячи комментариев. Пользователи сети сочли комнату жуткой и вспомнили о фильмах ужасов и страшных историях.
«Туда отправляют непослушных мальчиков и девочек, которые не хотят есть овощи», — пошутил пользователь с ником herbtarleksblazer. Его комментарий собрал 15 тысяч лайков. «Нет, нет, там живет Спот… Вы что, никогда не смотрели "Семейку Манстров"?» — спросил другой комментатор. В ответ на его реплику пользователь с ником BcookieOmonsterB признался: «Меня очень пугает этот фильм, из-за него я до сих пор боюсь недостроенных лестниц».
«Тупой вопрос, но что внутри?», — поинтересовался один комментатор. «Вы последний живой человек, задавший этот вопрос», — саркастически ответил ему другой пользователь.
Ранее пользовательница TikTok с ником @abrianacristel нашла дома тайную комнату без входа и сняла ее на видео. Ролик, набравший сотни тысяч просмотров, напугал зрителей и напомнил им о демонах, мистике и параллельной реальности.