Семья нашла в доме жуткую тайную комнату под лестницей и напугала тысячи людей

Пользователь с ником Perspicuum показал тайную комнату, спрятанную под лестницей в новом доме его родителей. Фотографии, размещенные 2 декабря на платформе Reddit, напугали тысячи людей.

На снимках видно, что деревянная лестница служит дверью в секретную комнату. Автор публикации уточнил, что под лестницей хранится груда вещей, в том числе древесина, трубы, предметы антиквариата и около десятки бутылок вина 1960-70-х годов. Пост стал вирусным и собрал тысячи комментариев. Пользователи сети сочли комнату жуткой и вспомнили о фильмах ужасов и страшных историях.

«Туда отправляют непослушных мальчиков и девочек, которые не хотят есть овощи», — пошутил пользователь с ником herbtarleksblazer. Его комментарий собрал 15 тысяч лайков. «Нет, нет, там живет Спот… Вы что, никогда не смотрели "Семейку Манстров"?» — спросил другой комментатор. В ответ на его реплику пользователь с ником BcookieOmonsterB признался: «Меня очень пугает этот фильм, из-за него я до сих пор боюсь недостроенных лестниц».

«Тупой вопрос, но что внутри?», — поинтересовался один комментатор. «Вы последний живой человек, задавший этот вопрос», — саркастически ответил ему другой пользователь.

Вы тут шутите, а в моем старом доме под лестницей была комната, которая никуда не вела. Это было небольшое помещение с бетонным полом, довольно маленькое даже для двух людей. Ни окон, ни входа, ни выхода, только одна дверь. Все бы ничего, но снаружи на двери висел затвор (чтобы запереть того, кому не повезло оказаться в той комнате). Довольно жутко. Я убрал его, когда переехал в дом Комментарий под постом от пользователя Caramellatteistasty

Ранее пользовательница TikTok с ником @abrianacristel нашла дома тайную комнату без входа и сняла ее на видео. Ролик, набравший сотни тысяч просмотров, напугал зрителей и напомнил им о демонах, мистике и параллельной реальности.