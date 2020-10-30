Женщина обнаружила в новом доме тайную комнату с жуткими куклами

Женщина разбирала вещи в недавно приобретенном доме и нашла тайную комнату, заполненную жуткими куклами. Об этом сообщает издание The Mirror.

Пользовательница TikTok опубликовала в соцсети несколько видеозаписей, в которых рассказала, как нашла в доме, куда несколько месяцев назад переехала вместе с семьей, потайную комнату и пожалела о находке. Она обнаружила помещение, когда разбирала один из шкафов и заметила, что позади него есть пространство.

«Пожилая женщина, которая здесь жила, хранила все. Мои дети сказали, что я должна записать на видео, как отодвигаю шкаф и смотрю, что там сзади», — сказала за кадром автор видео. «Сейчас никого нет дома, поэтому я не думаю, что это хорошая идея, но я умираю от нетерпения, чтобы увидеть, что там», — подчеркнула она.

Тесное помещение оказалось заполнено различными безделушками, такими как старые монеты, игрушки и произведения искусства. Больше всего подписчиков женщины напугали многочисленные куклы.

Один из пользователей TikTok написал: «Не знаю, почему, но я чувствую, что это очень плохо». «Кто-то еще заметил голову ребенка, которая выглядит не так, как на прошлом видео?» — заявил другой. «Когда ты забыл, где спрятал рождественские подарки», — пошутил третий. Один из комментаторов предложил: «Выбросьте весь дом».

Владелица дома признала, что чувствует себя некомфортно в комнате и не знает, как поступить с находкой. «Я решила запереть эту комнату. Думаю, она должна вернуться к тем, кому принадлежит. И это должны быть вы, девочки», — сказала она на одной из записей и сфокусировала камеру на куклах.

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