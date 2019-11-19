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Пара наткнулась на необычный тайник в доме через два года после переезда

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@darrensteels / Twitter

Жители английского города Хакнолл, графство Ноттингемшир, нашли в своем доме тайник. Об этом сообщает местная газета Nottingham Post.

Даррен Стилс (Darren Steels) с партнером переехали в новое жилье в июле 2017 года. С тех пор пара была озадачена неработающей розеткой на кухне. «Мы безрезультатно пытались подсоединять туда технику, — вспоминает 45-летний мужчина. — Нам было бы очень удобно включать там пылесос, чтобы не тянуть шнур через всю кухню».

В результате хозяева решили пригласить в дом электрика. «Я просто устал бороться с этим», — признается Стилс. Специалист выяснил, что розетка обесточена. Он снял защитную крышку и обнаружил за ней потайной сейф.

«Внутри были лишь пыль, пух и мертвые пауки», — отметил Стилс. 17 ноября он опубликовал видеозапись с тайником в своем Twitter-аккаунте. Пост стал вирусным и собрал более 800 тысяч просмотров и сотни комментариев. «Спустя два года жизни в этом доме я наконец пригласил электрика… чтобы узнать о секретном сейфе» — иронично подписал он.

«До тебя в этом доме жили наркоторговцы», — шутили пользователи сети. «Ну теперь не храни там ничего ценного. Люди уже в курсе, где твой тайник», — советовали другие. «Это одновременно смешно и круто. Напоминает фильмы о Джеймсе Бонде», — заявили третьи.

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