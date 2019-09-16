Россиянин нашел в доме тайник со старинным кладом

Житель города Троицка Челябинской области ремонтировал дом прадеда и обнаружил старинный клад. Об этом сообщает газета «Регион».

В тайнике под лестницей Дамир Илялов нашел медные монеты, кожаный кошелек с дореволюционными купюрами и краткосрочными облигациями на крупную для тех лет сумму. Кроме того, там лежали опасная бритва, кухонный нож, миниатюрный медицинский шприц и хорошо сохранившиеся куски меха.

«Вскрыли пол в "чулане", под одной доской — шкурки в газете, под другой — деньги и вот такие антикварные вещицы», — объяснил Илялов.

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Клад принадлежал его прадеду по фамилии Шакиржан, которого арестовали в 20-х годах прошлого века. «Домой он так и не вернулся, расстреляли, скорее всего, — рассуждает правнук. — Деньги он спрятал в надежное место. Сумма по тем временам была внушительная».

Илялов планирует передать часть вещей в местную мечеть, а остальное сохранить в семье. «Все это представляет для нашей семьи историческую ценность. Вот буду показывать и рассказывать своим детям и внукам, как я клад нашел», — заключил мужчина.

Ранее в сентябре сообщалось, что семья из английского города Плимут, графство Девон, нашла в купленном доме замурованный колодец, набитый вещами времен королевы Виктории. Среди ценных предметов были крест в честь 60-летнего юбилея королевы Виктории и форменная пуговица Королевской морской пехоты Великобритании.

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