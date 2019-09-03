Пенсионерка случайно нашла драгоценное кольцо времен Шекспира

Британская пенсионерка, увлекающаяся кладоискательством, нашла старинное золотое кольцо, которое могло принадлежать семье Уильяма Шекспира. Об этом пишет издание Daily Mail.

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66-летняя Сью Килверт (Sue Kilvert) прочесывала металлоискателем окрестности усадьбы Шекспир-Холл в графстве Уорикшир. В прошлом эта земля принадлежала родственникам Шекспира. Если верить местной легенде, именно там драматург сочинил комедию «Как вам это понравится».

Неожиданно металлоискатель сработал. Женщина начала копать и на глубине 20 сантиметров наткнулась на небольшое колечко. «Я подумала, что оно красивое, и подобрала его, — рассказывает она. — Оно было таким крохотным, что сперва я приняла его за современное детское кольцо, но потом присмотрелась, заметила гравировку и поняла, что это, возможно, кое-что поважнее».

Находка была сделана из золота, а на ее внутренней стороне сохранилась надпись Truth Betrayes Not («Правда не предает»). Подобные кольца были популярным романтическим подарком в Англии и Франции XV—XVII веков. Как правило, их украшали короткими цитатами из любовных историй или преданий.

Килверт сообщила о кладе коронеру и уведомила бирмингемские музеи. Ожидается, что специалистам понадобится несколько месяцев, чтобы изучить его и вынести свой вердикт. «Мне бы очень хотелось оставить кольцо себе, — говорит кладоискательница. — Такие находки бывают раз в жизни».

В апреле сообщалось, что в Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей). Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили монеты. Выручку от продажи сокровищ собирались разделить с землевладельцем.

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