Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад

Старинное золотое кольцо, которое отыскала сотрудница начальной школы из английского города Блэкпул, уйдет с молотка за 10 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание East Anglian Daily Times.

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В ноябре 2018 года 53-летняя Мишель Валль (Michelle Vall) и ее муж гостили в Шотландии. Женщина увлекается поиском кладов и решила проверить металлоискателем берег озера Лох-Ломонд. После нескольких дверных ручек, деталей от трактора и множества металлических предметов ей попалось золотое кольцо с гербом.

Она предложила находку Национальному музею Шотландии, однако после многомесячных раздумий организация ответила отказом. Тогда Валль показала ее знакомому антиквару. Тот выяснил, что кольцо изготовлено между 1640 и 1680 годом и, судя по гербу, принадлежало дворянскому семейству из графства Суффолк. По его оценке, на аукционе в сентябре за него удастся выручить около 10 тысяч фунтов стерлингов (800 тысяч рублей).

Валль заинтересовалась поиском кладов при помощи металлоискателя, когда обнаружила, что это занятие помогает ей бороться с паническими атаками, пишет The Blackpool Gazette. В декабре 2017 года редкую монету, которую она нашла, продали с аукциона за 40,8 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей).

В 2014 году сообщалось, что кладоискатель вернул жительнице Нью-Йорка обручальное кольцо стоимостью 13,5 тысяч долларов, которое она потеряла почти за месяц до этого на пляже.

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