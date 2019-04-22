Из жизни
 
Последние новости
Стала известна дата объявления итогов выборов президента на Украине
Россиянка поела суши и впала в кому
Полиция Шри-Ланки вычислила новых подозреваемых по делу о терактах
Российские военные нашли склад боеприпасов и танк по карте сирийских боевиков
В UFC отреагировали на критику Нурмагомедова
Названы самые лучшие яйца и творог
Российские полицейские помогли спасти из пожара котенка и хорька
Савченко назвала виновных в конфликте с Россией
Названа цель звонка Трампа Зеленскому
Новости партнеров

Кладоискатели нашли гору древних монет стоимостью 150 тысяч фунтов

Перейти в «Мою Ленту»

В Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет, стоимостью 150 тысяч фунтов (12,4 миллиона рублей). Об этом сообщило британское издание The Sun.

Эндрю Винтер (Andrew Winter),Тобиас Новак (Tobiasz Nowak) и его брат Матеуш (Mateusz) гуляли с металлоискателем неподалеку от английской деревни Хамблден, графство Бакингемшир, где был организован специальный фестиваль для любителей поиска сокровищ. Через час безуспешных поисков они были готовы сдаться, как вдруг прибор показал, что под землей лежит нечто серебряное. Друзья начали копать и обнаружили гору монет, изготовленных в XVI веке во времена Эдуарда I и Эдуарда II.

Чуть позже к ним присоединился Дариуш Фиялковский (Dariusz Fijalkowski), еще один посетитель фестиваля. В первый день четверке удалось найти 285 серебряных и золотых монет, но через три дня их стало уже 557. По правилам мероприятия, четыре найденные монеты уже считаются кладом, и участники должны сообщить об этом организаторам.

По словам британцев, когда новость об их удивительных находках разнеслась по фестивалю, они стали переживать за сохранность клада и решили дежурить ночами, чтобы обезопасить его.

Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили монеты. Выручку от продажи сокровищ разделят с землевладельцем.

В середине апреля сообщалось, что в английском графстве Линкольншир кладоискатель обнаружил шляпную брошку, принадлежавшую королю Эдуарду. К находке проявили внимание музеи и коллекционеры, она будет продана на аукционе в конце месяца.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
COINING IT IN Friends using metal detectors dig up hoard of 14th century coins worth £150k
Два кладоискателя нашли гору средневековых монет и остались ни с чем
Кладоискатели нашли сокровища короля викингов
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0221 апреля

«У нас столько общего»

Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
16:2921 апреля

«Самая тяжелая невеста России» похудела

09:4421 апреля

Принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет отправят в Африку

19:2119 апреля

Пожилой любитель пива обошел 51 тысячу баров

Из жизни00:1213 апреля

«Я хочу деньги»

Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
06:30Сегодня

В Великобритании выходили аномально маленького ребенка

19:0620 апреля

Слон насмерть затоптал пять человек за одну ночь

17:1519 апреля

Агрессивная рысь набросилась на американца

Из жизни00:0116 апреля
Кристал Хааг (Сандерс)

Конец плохой сказки

Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
11:1220 апреля

Американец вышел из комы и получил счет на 90 тысяч долларов

14:1520 апреля

Умерла известная охотница за привидениями

14:2019 апреля

Неискушенная в лотереях обладательница выигрышного билета едва не упустила его

Россия
«Сделаем так, чтобы они не исчезли»
Кусто приехал в Россию спасать косаток и белух из китовой тюрьмы. За ними следит весь мир
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
В России оценили шанс непризнания украинских выборов
Российские полицейские помогли спасти из пожара котенка и хорька
Названа опасность поздних родов для российской демографии
Москвичи приняли съемки кино за спецоперацию
Все материалы
Мир
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
Российские военные нашли склад боеприпасов и танк по карте сирийских боевиков
Полиция Шри-Ланки вычислила новых подозреваемых по делу о терактах
Число погибших от взрывов в Шри-Ланке увеличилось
Названа цель звонка Трампа Зеленскому
Россиянин уехал из гостиницы на Шри-Ланке за несколько часов до взрыва
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
«Вы старались выставить Украину проституткой»
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Последняя битва
Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
Савченко назвала виновных в конфликте с Россией
Стала известна дата объявления итогов выборов президента на Украине
Украинцы зауважали «вошедшего в историю» Порошенко
Саакашвили снова собрался на Украину
Все материалы
Экономика
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Названы самые лучшие яйца и творог
Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти
В команде Зеленского пообещали позаботиться о бывшем банке Коломойского
Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из российского сырья
Все материалы
Силовые структуры
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
Московские полицейские устроили массовую драку в баре
Правозащитников выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Мужчина открыл стрельбу из травматики по подросткам в Москве
Все материалы
Наука и техника
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Раскрыта судьба древнего исчезнувшего города
Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами
У берегов России нашли немецкую подлодку
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Все материалы
Спорт
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Сборная России по сумо выиграла чемпионат Европы
Пятикратная олимпийская чемпионка обручилась с партнершей по сборной
«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение и установил антирекорд
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси
Все материалы
Культура
«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
«Я не сплю с мужчинами через час после знакомства»
Как случайный секс помогает найти и принять себя: «Рюрик» Анны Козловой
Российские артисты поздравили Зеленского и попросились на гастроли
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Дмитрий Быков вновь заговорил
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Блеск и нищета Америки глазами одного из самых известных фотографов мира
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дух эры
Лучшие фотографы опустились на дно и поднялись на баррикады ради впечатляющих фото
Телеведущий непристойно пошутил о собаке и рассмешил ведущую
В сети изумились требованию девушки очистить участниц девичника от грехов
У Зеленского нашли еще одно сходство с героем сериала «Слуга народа»
Илон Маск похвастался знанием русских поговорок
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи
Меган Маркл заставляла визажиста красить ее по роликам из интернета
Флойд Мэйуэзер надел на шею 11 килограммов золота
Невеста отказалась пускать родственницу мужа на свадьбу из-за внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Назван самый доступный для туристов российский город
Унижавший стюардесс 200-килограммовый пассажир умер от неизвестной болезни
Названы самые раздражающие привычки туристов из России
Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам
Все материалы
Из жизни
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
Кладоискатели нашли гору древних монет стоимостью 150 тысяч фунтов
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
Принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет отправят в Африку
В Великобритании выходили аномально маленького ребенка
Все материалы
Что, если не Mercedes?
С кем будет соперничать новейший Mercedes GLS?
Мастера пикапа
Как проходило самое крупное непрофессиональное ралли — гонки на VW Amarok по Африке
Лучшие интерьеры 2019 года
Самые крутые автомобильные салоны последних новинок
Борьба за трон
Тест самого быстрого серийного Мерседеса на Земле, который сбежал с завода Порше
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
Самый маленький хот-хэтч Toyota выехал на Нюрбургринг
Выбраны пять главных автомобильных новинок недели
Все материалы
Дом
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Новая Москва оказалась популярнее «старой»
Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался
В Москве активизировались покупатели вторичного жилья
У Зеленского нашли тайную квартиру в Киеве
Все материалы