Кладоискатели нашли гору древних монет стоимостью 150 тысяч фунтов

В Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет, стоимостью 150 тысяч фунтов (12,4 миллиона рублей). Об этом сообщило британское издание The Sun.

Эндрю Винтер (Andrew Winter),Тобиас Новак (Tobiasz Nowak) и его брат Матеуш (Mateusz) гуляли с металлоискателем неподалеку от английской деревни Хамблден, графство Бакингемшир, где был организован специальный фестиваль для любителей поиска сокровищ. Через час безуспешных поисков они были готовы сдаться, как вдруг прибор показал, что под землей лежит нечто серебряное. Друзья начали копать и обнаружили гору монет, изготовленных в XVI веке во времена Эдуарда I и Эдуарда II.

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Чуть позже к ним присоединился Дариуш Фиялковский (Dariusz Fijalkowski), еще один посетитель фестиваля. В первый день четверке удалось найти 285 серебряных и золотых монет, но через три дня их стало уже 557. По правилам мероприятия, четыре найденные монеты уже считаются кладом, и участники должны сообщить об этом организаторам.

По словам британцев, когда новость об их удивительных находках разнеслась по фестивалю, они стали переживать за сохранность клада и решили дежурить ночами, чтобы обезопасить его.

Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили монеты. Выручку от продажи сокровищ разделят с землевладельцем.

В середине апреля сообщалось, что в английском графстве Линкольншир кладоискатель обнаружил шляпную брошку, принадлежавшую королю Эдуарду. К находке проявили внимание музеи и коллекционеры, она будет продана на аукционе в конце месяца.

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