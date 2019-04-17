Два кладоискатели нашли гору средневековых монет и остались ни с чем

Археологи объявили об одном из крупнейших кладов монет XIV века, найденных в Германии за последнее время. Об этом пишет Deutsche Welle.

Монеты были обнаружены в 2017 году в окрестностях города Эльванген. Их выкопали двое мужчин, которые разыскивали старую военную амуницию при помощи металлоискателей. Они несколько месяцев скрывали находку, однако затем один из них все же сообщил о ней властям. Им пришлось выплатить штраф, но удалось избежать уголовной ответственности.

Большую часть клада составляли серебряные геллеры — разменные монеты, распространенные в средневековой Центральной Европе. Многие из них были отчеканены в городе Швебиш-Халль, встречаются монеты из Вюрцбурга, Аугсбурга, Констанца и даже из Франции. Самые старые из них датируются 1280 годом, самые новые — 1350-м. Вместе с монетами хранилось серебряное кольцо.

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За семь веков геллеры слиплись, однако, судя по весу, их число может превышать девять тысяч. В начале XIV века такой суммы хватило бы на покупку целого крестьянского подворья. О современной стоимости клада не сообщается.

Сейчас находку изучают специалисты из ведомства по охране памятников земли Баден-Вюртемберг, Ожидается, что монеты отделят друг от друга и почистят. Летом клад выставят в городе Эслинген-ам-Неккар.

В апреле сообщалось, что в английском графстве Кент кладоискатель нашел идеально сохранившуюся монету III века нашей эры. Оценщики полагали, что на аукционе за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).

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