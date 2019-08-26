Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании

На северо-востоке графства Сомерсет кладоискатели Адам Стейплс (Adam Staples) и Лиза Грейс (Lisa Grace) обнаружили с помощью металлодетектора 2,6 тысячи древних монет. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Монеты времен короля Гарольда ІІ и Вильгельма Завоевателя, которым около тысячи лет, хорошо сохранились. По предварительным данным, находку оценивают в пять миллионов фунтов стерлингов (403,5 миллиона рублей). Это один из крупнейших кладов, найденных на территории Великобритании.

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Находку передали в Британский музей в Лондоне, чтобы эксперты смогли установить ее точную ценность. Специалисты потратили на изучение монет семь месяцев, и вскоре реликвии продемонстрируют посетителям музея.

Эксперт по монетам Найджел Миллс (Nigel Mills) предполагает, что клад принадлежал влиятельному и обеспеченному человеку, который закопал его в землю для сохранности. «В то время это была крупная сумма денег, — подчеркнул Миллс. — Вряд ли клад принадлежал королю, но точно кому-то богатому».

«Тогда не было банков, где еще они могли спрятать деньги, если не в земле?» — рассуждает эксперт.

Если музей не выкупит монеты, их вернут кладоискателям для продажи коллекционерам. По данным Daily Mail, владелец земли, на которой обнаружили клад, вправе требовать половину вырученных денег.

В апреле сообщалось, что в Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей). Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили монеты. Выручку от продажи сокровищ собирались разделить с землевладельцем.

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