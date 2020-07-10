Мужчина нашел на своем чердаке потайной дом и напугал людей

Хозяин двухэтажного дома случайно обнаружил скрытое на чердаке заброшенное жилище. Фотографии находки, опубликованные на портале Reddit, напугали людей.

В понедельник, 6 июля, автор публикации под ником Mr Griff рассказал, что случайно нашел на чердаке своего двухэтажного дома скрытый отдельный дом. Он не раскрыл местонахождения здания, но сказал, что не знал о существовании загадочного жилища.

В помещениях есть отдельная ванная комната и полностью функциональные окна. Стены оклеены обоями в цветочек. Mr Griff опубликовал фотографии интерьера и фасада дома, чтобы другие юзеры могли понять, как спрятанные помещения могли поместиться на его чердаке.

Он пояснил, что изначально здание было двухэтажным. Первый этаж выполнял функцию магазина, а на втором жили владельцы торговой точки. Позже здание превратили в церковь, и тогда строители решили оставить второй этаж нетронутым, просто достроив помещения вокруг него. Они окружили второй этаж новыми помещениями в форме полукруга и расширили первый этаж.

Необычная находка заинтриговала и напугала пользователей Reddit. «Твой дом на чердаке выглядит как начало фильма ужасов», — написал один из них. «Ты отправляешься в Нарнию!» — съязвил второй.

Несколько других пользователей подумали, что скрытый дом был бы идеальной инвестицией. «Его можно отремонтировать? Работает ли сантехника? Я думаю, что это крутейшая вещь. Я бы полностью отремонтировал его и сделал своей личной подпольной пивнушкой или чем-то в этом духе», — написал один из комментаторов.

Mr Griff уточнил, что пока не знает, что он сделает со спрятанным домом, но пояснил, что сантехнику и проводку необходимо менять.

Ранее сообщалось, что житель Канады обнаружил на своем поле чей-то новый дом. Он отметил, что не знает, откуда взялось здание, при этом внутри никого не оказалось.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!