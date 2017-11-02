Из жизни
 

Канадец пожаловался на потерянный кем-то на его поле дом

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Житель Канады Патрик Мейз (Patrick Maze) обнаружил на своем поле чей-то новый дом. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Мужчина рассказал, что нашел постройку на прошлой неделе, когда собирался на работу. Судя по фотографиям, которые Мейз опубликовал в Facebook, здание установлено на грузовом прицепе. Он отметил, что не знает, откуда оно взялось, при этом внутри никого не оказалось.

«Может, кто-то угнал его, покатался, а потом бросил у меня», — пошутил канадец. Он поинтересовался, сможет ли оставить здание себе по принципу «что нашел, то мое», если построит под ним фундамент. Мужчина также попросил знакомых сообщить, если они знают кого-то, кто потерял дом.

В итоге Мейзу удалось отыскать хозяйку здания — Бренда Робертсон (Brenda Robertson) ответила ему в комментарии под постом. По словам женщины, она недавно купила готовый дом, а затем выяснилось, что у компании не было всех необходимых разрешений на установку. В итоге постройку должны были отвезти назад в город Виннипег, но бросили на полпути. «Довольно неожиданно было увидеть его на вашей земле», — отметила она.

В июле сообщалось, что у американки украли миниатюрный дом. Через несколько дней полиция нашла его в другом штате.

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