Украденный у американки крохотный дом нашли в другом городе

Полиция нашла и вернула крохотный дом, похищенный у жительницы американского штата Миссури. Об этом сообщает издание The Joplin Globe.
Лиза Стабблфилд (Lisa Stubblefield) лишилась крохотного дома в субботу, 8 июля. Она оставила его на стоянке возле торгового центра в городе Спрингфилд, штат Миссури, а когда вернулась, домика уже не было.
Сооружение было построено на автомобильном прицепе и использовалось в качестве передвижного магазина одежды. У него была двускатная крыша и крыльцо, а внутри находились вешалки с товаром и примерочные.
Стабблфилд не ожидала, что кто-то позарится на столь заметную постройку. После звонка в полицию она рассказала о пропаже в Facebook. Читатели поделились постом более пяти тысяч раз.
Оказалось, что несколько человек видели автомобиль, тянущий краденый домик по шоссе. Затем к Стабблфилд обратилась женщина из города Питтсбург, штат Канзас, которая заметила его перед одним из жилых зданий по соседству.
Полиция Питтсбурга проверила эту информацию и обнаружила домик по указанному адресу. 12 июля Стабблфилд оповестила своих читателей в соцсетях, что он вернулся к ней в Миссури. По ее словам, похититель оторвал вывеску и нанес дому другие незначительные повреждения.
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