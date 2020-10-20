Пара устроила ремонт дома и нашла тайник с 60 бутылками столетнего виски

Пара из американской деревни Эймс, штат Нью-Йорк, во время ремонта в купленном доме нашла тайники с виски 1920-х годов. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

Ник Драммонд (Nick Drummond) и его партнер Патрик (Patrick) купили старый дом и начали ремонтировать его. Сосед рассказал им, что когда-то здание построили бутлегер и немецкий барон. «Нам понравилась эта история, но мы отнеслись к ней скептически. Мы никогда не думали, что она хотя бы отчасти правдива», — отметил Драммонд.

Во время ремонта новые хозяева дома нашли потайные отсеки с бутылками виски, датированными 1920-ми годами. Тайники находились в стенах дома и под полом. Драммонд и его партнер обнаружили около 60 столетних бутылок, из которых около трети были полны. Они создали аккаунт в Instagram, в котором делятся своими находками с подписчиками.

Драммонд начал искать информацию о прежнем владельце дома и узнал, что алкоголь спрятал бутлегер по имени Адольф Хампфнер (Adolph Humphner). Мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах. После его смерти похожие тайники были найдены в других его владениях и транспортных средствах.

В 1920-е — 1930е годы в США действовал Сухой закон, во время которого бутлегеры вели подпольную торговлю спиртными напитками.

Ранее сообщалось, что житель Румынии продаст на аукционе мумию кошки, которую они с братом нашли в стене дома их бабушки. По словам мужчины, этот дом был описан в романе «Дракула» Брэма Стокера.