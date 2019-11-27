Рабочие нашли в стене колледжа бутылку с посланием из прошлого века

В американском городе Монклер, штат Нью-Джерси, рабочие проводили в колледже ремонтные работы и нашли в стене бутылку с посланием, датированным 3 июля 1907 года. Об этом сообщается на сайте Государственного университета Монклер.

В записке, спрятанной в бутылке из-под пива, говорилось, что стена была построена 112 лет назад двумя строителями из города Ньюарк, штат Нью-Джерси, — Уильямом Хэнли (William Hanly) и Джеймсом Ленноном (James Lennon).

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Один из рабочих, участвовавших в ремонте колледжа, Роберт Канаби (Robert Kanaby), вспоминает, как ударил молотком по стене и услышал звук разбитой стеклянной бутылки. «Я тогда подумал: "Что-то здесь не так". Мы разобрали часть стены, и я нашел осколки, а затем и саму записку», — вспоминает Канаби.

«Некоторые люди жаждут оставить какое-нибудь послание. И неважно, будь то инициалы или маленький тайник, сделанный во время работы, — подчеркнул историк Майк Фаррелли (Mike Farrelly). — Они прячут это так, чтобы начальство не ругало их, но с надеждой, что однажды кто-нибудь все же увидит оставленный ими след».

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